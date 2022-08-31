В Ижевске трамвай насмерть переехал лежавшего на рельсах мужчину

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В Ижевске 30 августа трамвай насмерть переехал лежавшего на рельсах мужчину, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 22:30 напротив дома номер 33А в переулке Заводском 26-летний водитель трамвая переехал лежавшего на путях 44-летнего мужчину. По предварительным данным, от полученных травм последний скончался на месте.

«По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

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