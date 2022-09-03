Неизвестный мужчина в Ижевске бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

Нападавшего задержали полицейские, применив табельное оружие Фото: Сергей ГРАЧЕВ

3 сентября около 2 часов ночи неизвестный мужчина совершил попытку поджога здания отдела полиции № 2 в Ижевске, бросив две бутылки с зажигательной смесью. Информация появилась в телеграм-каналах, после чего ее подтвердил «Комсомолке» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин.

«На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двоих полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие, нападавший был ранен и доставлен в медучреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, доставлены в больницу», – сообщил Ильдар Салимуллин.

Возгорание удалось ликвидировать силами дежурного наряда полиции. Впереди – поверки, обстоятельства произошедшего будут устанавливаться.

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