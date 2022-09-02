1 сентября на улице Берша в Ижевске открылся филиал детской поликлиники ГП №5. Фото: Минздрав УР

1 сентября на улице Берша в Ижевске открылся филиал детской поликлиники ГП №5, который будет обслуживать 3 200 маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы живем на улице Берша, и раньше приходилось идти до больницы пешком с детьми 1,5 и 5 лет. На автобусе добираться нужно с пересадкой, а с двумя детьми это очень сложно. Или идти с коляской и велосипедом, тоже одной никак не дойти. Поэтому, конечно, мы очень рады, что нас услышали, и в нашем районе открылась поликлиника. Больница новая, очень удобная», - рассказала молодая мама Анастасия Болтачева.

Напомним, под филиал было выкуплено помещение в цокольном этаже дома №35. На площади в 160 квадратных метров разместились кабинеты педиатров, неотложной помощи и процедурный кабинет. Из регионального бюджета на ремонт помещений и закупку оборудования было выделено 5,4 млн рублей.

В день открытия в филиале побывал глава республики Александр Бречалов. Руководитель региона пообщался с врачами и родителями детей.

«В этом районе Ижевска за 5 лет построено почти 320 тыс. кв. м жилья, много молодых семей с 2-3 детьми. Поликлиника здесь была очень нужна. В филиале будут работать 4 участка, обслуживаться 3200 детей, в планах еще два участка», - написал он по итогам визита на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 1 сентября на улице Берша открылась новая школа.

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