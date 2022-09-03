До +15 градусов и небольшие дожди ожидаются в Ижевске 3 сентября

Суббота в Ижевске обещает быть дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 3 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит около +13..+15 °С. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость западного ветра достигнет 8-13 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +5 °С, будет облачно. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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