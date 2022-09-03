Уголовное дело по факту нападения на отдел полиции возбудили в Удмуртии

Один из полицейских получил тяжелое ранение
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК по республике.
Напомним, сегодня ночью, мужчина пришел к отделу полиции № 2 в Ижевске и бросил там две бутылки с зажигательной смесью, затем выхватил нож и ранил двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из полицейских ранен тяжело.
Нападавший оказался 25-летним ижевчанином. Он подозревается в совершении преступления по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Сейчас оба потерпевших находятся в больнице. Нападавшему, которого ранили при задержании, также оказывается медицинская помощь.
«На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям подозреваемого», – сообщают в пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Удмуртии.
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