Уголовное дело по факту нападения на отдел полиции возбудили в Удмуртии

Один из полицейских получил тяжелое ранение Фото: Амир Закиров

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК по республике.

Напомним, сегодня ночью, мужчина пришел к отделу полиции № 2 в Ижевске и бросил там две бутылки с зажигательной смесью, затем выхватил нож и ранил двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из полицейских ранен тяжело.

Нападавший оказался 25-летним ижевчанином. Он подозревается в совершении преступления по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас оба потерпевших находятся в больнице. Нападавшему, которого ранили при задержании, также оказывается медицинская помощь.

«На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям подозреваемого», – сообщают в пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Удмуртии.

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