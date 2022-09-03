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Политика3 сентября 2022 15:02

Георгий Лещев снял с выборов свою кандидатуру на пост Главы Удмуртии

Его регистрацию уже аннулировала ЦИК Удмуртии
Екатерина АРДАШЕВА
Свое решение он объяснил необходимостью единения вокруг одного лидера

Свое решение он объяснил необходимостью единения вокруг одного лидера

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 3 сентября, был принято постановление об аннулировании регистрации одного из кандидатов на должность Главы Удмуртии. Как сообщает на официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба республиканской ЦИК, Георгий Лещев, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Зеленая альтернатива» покинул предвыборную гонку по своему желанию, подав советующее заявление.

Свое решение Георгий Лещев объяснил с позиции объединения жителей республики вокруг одного лидера.

«За время избирательной кампании состоялось много встреч, в ходе которых мы вместе с жителями обсуждали перспективы Удмуртии, говорили о важности консолидации всех сил вокруг лидера нашей страны, о поддержке выбранного им курса, о том, что сегодня все мы должны быть не разобщены, а объединены», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 11 сентября в Удмуртии пойдут выборы Главы республики, а также депутатов Государственного Совета региона. ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность Главы Удмуртии 5 августа. После отказа от продолжения гонки Георгия Лещева, выдвигавшегося от «Зеленой Альтернативы», зарегистрированы следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий Глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов – «Справедливая Россия», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров – «КПРФ» и Тимур Ягафаров - ЛДПР.

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