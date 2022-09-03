Георгий Лещев снял с выборов свою кандидатуру на пост Главы Удмуртии

Свое решение он объяснил необходимостью единения вокруг одного лидера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 3 сентября, был принято постановление об аннулировании регистрации одного из кандидатов на должность Главы Удмуртии. Как сообщает на официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба республиканской ЦИК, Георгий Лещев, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Зеленая альтернатива» покинул предвыборную гонку по своему желанию, подав советующее заявление.

Свое решение Георгий Лещев объяснил с позиции объединения жителей республики вокруг одного лидера.

«За время избирательной кампании состоялось много встреч, в ходе которых мы вместе с жителями обсуждали перспективы Удмуртии, говорили о важности консолидации всех сил вокруг лидера нашей страны, о поддержке выбранного им курса, о том, что сегодня все мы должны быть не разобщены, а объединены», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 11 сентября в Удмуртии пойдут выборы Главы республики, а также депутатов Государственного Совета региона. ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность Главы Удмуртии 5 августа. После отказа от продолжения гонки Георгия Лещева, выдвигавшегося от «Зеленой Альтернативы», зарегистрированы следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий Глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов – «Справедливая Россия», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров – «КПРФ» и Тимур Ягафаров - ЛДПР.

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