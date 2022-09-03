В столице Удмуртии открыли после ремонта единственную в России «Школу юных летчиков»

«Школа юных летчиков» – это единственное учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности в стране
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
В субботу, 3 сентября, в Ижевске состоялась церемония открытия реконструированной «Школы юных летчиков» и торжественная линейка. Согласно плану ремонтные работы закончили к началу учебного года, и воспитанники смогли вернуться в обновленное здание.
Курсанты «Школы юных летчиков»
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Знаменитый ижевский военно-патриотический центр за свою более чем 55-летнюю историю воспитал более 30 тысяч курсантов, многие из которых стали участниками локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и Ливии. Многие действующие военнослужащие окончили ижевскую «Школу юных летчиков».
Состоялось торжественное открытие «Школы юных летчиков»
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, других подобных военно-патриотических центров с парашютной вышкой в России нет. «Школа юных летчиков» – это единственное учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности в стране.
Заработала новая парашютная вышка
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Напомним, здание восстанавливали в рамках программы «Большой ремонт». Также большой вклад внесли неравнодушные ижевчане, поддержавшие школу во время поиска дополнительных средств для реконструкции парашютной вышки. Деньги на нее собирали на краудфандинговой платформе, а также за счет сдачи макулатуры.
Главе Удмуртии вручили сертификат на прыжок с парашютом
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Глава республики поблагодарил всех, кто помогал возводить вышку, а также произнес напутственные слова курсантам.
«Я хочу всем сказать огромное спасибо. Потому что все работы мы делали по-настоящему вместе. Парашютная вышка – это народный проект. Ее ремонтировал весь Ижевск. И я так думаю, что все получилось. Когда в 2019 году Президент страны Владимир Владимирович Путин открывал в Ижевске «Форум оружейников», он отдельно отметил, что в республике на очень высоком уровне развито военно-патриотическое воспитание. И нам очень важно не только сохранить, но и развивать это направление и традиции, которые заложены здесь более полувека назад. Обновленное здание, новое оборудование – это всё для вас, дорогие курсанты. Учитесь и дерзайте!» – сказал Александр Бречалов.
В школу привезли новое оборудование
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Также прозвучали слова благодарности от директора военно-патриотического центра Ольги Шаховой.
Новую вышку протестировали сразу же во время мероприятия, положив начало работе школы.
Александр Бречалов посетил первые занятия
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Затем Александру Бречалову провели экскурсию по зданию. «Школа юных летчиков» полностью преобразилась. Теперь здесь полностью отремонтированные учебные кабинеты и фойе, новые системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения. Также обновлен фасад здания. Для подготовки курсантов приобретено новое оборудование: авиастимуляторы, беспилотные летательные аппараты и даже кабина самолета ТЛ – 1.
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