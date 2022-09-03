В столице Удмуртии открыли после ремонта единственную в России «Школу юных летчиков»

«Школа юных летчиков» – это единственное учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности в стране Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В субботу, 3 сентября, в Ижевске состоялась церемония открытия реконструированной «Школы юных летчиков» и торжественная линейка. Согласно плану ремонтные работы закончили к началу учебного года, и воспитанники смогли вернуться в обновленное здание.

Курсанты «Школы юных летчиков» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Знаменитый ижевский военно-патриотический центр за свою более чем 55-летнюю историю воспитал более 30 тысяч курсантов, многие из которых стали участниками локальных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии и Ливии. Многие действующие военнослужащие окончили ижевскую «Школу юных летчиков».

Состоялось торжественное открытие «Школы юных летчиков» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, других подобных военно-патриотических центров с парашютной вышкой в России нет. «Школа юных летчиков» – это единственное учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности в стране.

Заработала новая парашютная вышка Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Напомним, здание восстанавливали в рамках программы «Большой ремонт». Также большой вклад внесли неравнодушные ижевчане, поддержавшие школу во время поиска дополнительных средств для реконструкции парашютной вышки. Деньги на нее собирали на краудфандинговой платформе, а также за счет сдачи макулатуры.

Главе Удмуртии вручили сертификат на прыжок с парашютом Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава республики поблагодарил всех, кто помогал возводить вышку, а также произнес напутственные слова курсантам.

«Я хочу всем сказать огромное спасибо. Потому что все работы мы делали по-настоящему вместе. Парашютная вышка – это народный проект. Ее ремонтировал весь Ижевск. И я так думаю, что все получилось. Когда в 2019 году Президент страны Владимир Владимирович Путин открывал в Ижевске «Форум оружейников», он отдельно отметил, что в республике на очень высоком уровне развито военно-патриотическое воспитание. И нам очень важно не только сохранить, но и развивать это направление и традиции, которые заложены здесь более полувека назад. Обновленное здание, новое оборудование – это всё для вас, дорогие курсанты. Учитесь и дерзайте!» – сказал Александр Бречалов.

В школу привезли новое оборудование Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Также прозвучали слова благодарности от директора военно-патриотического центра Ольги Шаховой.

Новую вышку протестировали сразу же во время мероприятия, положив начало работе школы.

Александр Бречалов посетил первые занятия Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Затем Александру Бречалову провели экскурсию по зданию. «Школа юных летчиков» полностью преобразилась. Теперь здесь полностью отремонтированные учебные кабинеты и фойе, новые системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения. Также обновлен фасад здания. Для подготовки курсантов приобретено новое оборудование: авиастимуляторы, беспилотные летательные аппараты и даже кабина самолета ТЛ – 1.

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