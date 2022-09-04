1076 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Статистика ковида на утро воскресенья Фото: Амир Закиров

На утро воскресенья, 4 сентября, в Удмуртии зарегистрировано 1076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 134 детей младше 14 лет и 132 пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализирован 51 житель региона.

901 человек выздоровели и выписались.

Летальных случаев не зафиксировано.

В общей сложности по состоянию на утро 4 сентября в Удмуртии зарегистрирован 180 371 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из этого числа 173 603 человека выздоровели и 4 057 человек скончались (у 3 857 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 4 444 человек заболевание протекает в легкой форме, 240 заболевший находится в состоянии средней степени тяжести и 21 – в тяжелом состоянии. Шестеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 701 843 жителя региона, 561 318 человек получили второй компонент вакцины. 213 654 жителя прошли ревакцинацию.

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