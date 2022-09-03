«Ижевская регата» стартовала в столице Удмуртии 2 сентября

Вся культурная программа пройдет на набережной Ижевского пруда Фото: Сергей Суворов

Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» (0+) стартовал в пятницу, 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Соревнования проходят до 4 сентября, также 4 сентября состоится награждение победителей и торжественная церемония закрытия кубка.

В регате принимают участие 20 команд из Удмуртии и других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Это не только профессиональные, но и начинающие яхтсмены. Соревнуется как мужские, так и женские команды. Состязания проходят на яхтах mХ700.

«Я всегда мечтал управлять парусной яхтой. И случайно по радио узнал, что в моем родном городе будет регата. Загорелся, собрал команду, и вот мы уже участники «Ижевской регаты». Определенно, мечты сбываются! Опыта – никакого! Но я изучил правила и понял, что главное слушать шкипера. <…> уверен, что у нас есть все шансы победить. Ведь у нас есть команда – собранная и дружная, и мы готовы бросить вызов профессионалам!», – поделился Денис Кузнецов, участник команды «Марлин» из Ижевска.

По итогам регаты выявят три лучшие команды. Они получат кубки и ценные призы, а также подарки от спонсоров. Оценивать успехи участников «Ижевской регаты» будут Анна Деянова – судья международной и всероссийской категории, а также судьи всероссийской категории Вениамин Гусев и Максим Гершкович.

«Не важно, где мы находимся – в Москве, в Стокгольме или в Ижевске. Для нас – это новый водоем. Мы не знаем, как будут вести себя ветер, вода и волны, и в этом весь интерес! Всего мы постараемся провести максимальное количество гонок – 29. По сумме баллов определится победитель – все в соответствии с правилами парусного спорта. Участники совершенно разные. Здесь есть как мастера спорта международного класса, и те, кто участвует первый раз. Это еще интереснее – весь явного лидера нет», – говорит главный судья «Ижевской регаты» Анна Деянова.

Прийти на набережную Ижевского пруда и поддержать спортсменов могут все желающие.

3 сентября:

- Программа начинается с 10.00: на набережной заработает тематический фуд-корт, откроется ГТО-площадка, также состоится чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы, а для детей запланировано посвящение в юные моряки.

- В 19:00 начнется праздничный концерт: перед жителями и гостями Ижевска выступят участники проекта «Голос Удмуртии», а также ВИА «Волга-Волга».

- в 21:00 мероприятие завершится водным флайборд-шоу и салютом.

4 сентября:

- Пройдут соревнования для участников «Ижевской регаты» 8-15 лет в классе яхт «Оптимист».

- Будет работать фуд-корт, запланированы различные активности для детей и родителей.

Также 3 и 4 сентября на набережной будет работать площадка Регоператора ООО «Спецавтохозяйство», который является одним из партнеров «Ижевской регаты». Там продемонстрируют вещи, сделанные из вторсырья, научат разделять отходы и проведут розыгрыши.

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