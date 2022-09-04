Ночью 4 сентября был задержан поезд «Ижевск – Адлер» из-за падения дерева

Из-за аварии были задержаны на срок до трех часов 17 поездов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

4 сентября в 02:27 на однопутном участке железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель упало дерево. Во время падения была повреждена контактная сеть, об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Из-за аварии были задержаны на срок до трех часов 17 поездов, в том числе и «Ижевск – Адлер».

Для минимизации задержек железнодорожниками были приняли все возможные меры.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Наша задача, чтобы через такие мероприятия, как «Ижевская регата», вся Россия узнала и полюбила нашу республику»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на отдел полиции в Удмуртии