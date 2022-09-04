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Общество4 сентября 2022 12:59

Ночью 4 сентября был задержан поезд «Ижевск – Адлер» из-за падения дерева

Всего задержали 17 поездов
Дана Солнцева
Из-за аварии были задержаны на срок до трех часов 17 поездов

Из-за аварии были задержаны на срок до трех часов 17 поездов

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

4 сентября в 02:27 на однопутном участке железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель упало дерево. Во время падения была повреждена контактная сеть, об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Из-за аварии были задержаны на срок до трех часов 17 поездов, в том числе и «Ижевск – Адлер».

Для минимизации задержек железнодорожниками были приняли все возможные меры.

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