Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на отдел полиции в Удмуртии

Он напал и ранил двух полицейских ножом Фото: Амир Закиров

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о промежуточных результатах расследования резонансного уголовного дела по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов .

Напомним. Накануне, 3 сентября, около двух часов ночи 25-летний местный житель пришел к отделу полиции № 2 в Ижевске и бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. После, взяв нож, он напал и ранил двух полицейских, один из которых получил тяжелое ранение.

Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Председатель СК России поставил на контроль ход расследования. Теперь он будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

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