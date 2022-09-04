Жители Ижевска помогли придумать имена новорожденным морским котикам из зоопарка

Очаровательные Лира и Лель ждут встречи с посетителями Фото: Пресс-служба Зоопарка Удмуртии

В зоопарке Удмуртии дали имена морским котикам, которые родились летом этого года, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По традиции, сотрудники предложили жителям Ижевска самим назвать новорожденных. Единственное условие – первой буквой должна быть Л.

Посетители предложили более 400 вариантов.

Список имен был передан специалистам и они уже зная характер щенков выбирали им имена из всех предложенных, пишет пресс-служба зоопарка Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

В итоге морских котиков назвали Лирой и Лелем.

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