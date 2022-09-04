Суд заключил под стражу на 2 месяца напавшего на отдел полиции в Ижевске мужчину

3 сентября обвиняемый кинул в полицейский участок № 2 бутылку с зажигательной смесью и напал на двух сотрудников Фото: Диля Ахмадишина

4 сентября Индустриальный районный суд города Ижевска вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 24-летнего жителя Ижевска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Мамедов Р. обвиняется в том, что в ночь на 3 сентября он напал на двух полицейских и нанес им множество колото-резаных ран. Также он бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции №2.

Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное особо тяжкое), а также сведений о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Напомним. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела.

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