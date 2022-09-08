В Ижевске ищут добрые руки для нескольких десятков шиншилл

Пушистый комочек может быть очень требовательным в уходе. Прежде чем брать ответственность за его жизнь, все тщательно обдумайте Фото: vk.com/azj_izhevsk

У одного из предпринимателей Удмуртии закрывается бизнес и он больше не может содержать шиншилл. А их несколько десятков! Чтобы помочь своим подопечным обрести дом, владелец решил отдать зверьков в добрые руки бесплатно. Как сообщил «Альянс защитников животных в Ижевске» в своей группе «ВКонтакте», у мужчины всего месяц, чтобы раздать этих крох.

Да, эти животные очаровательны, но к уходу за ними нужно относиться предельно ответственно.

Правила содержания шиншилл:

– Пушистые звери ведут преимущественно ночной образ жизни: днем спят, вечером и утром едят. Чтобы они не начали страдать ожирением, им нужна просторная клетка, в которой они могут бегать.

– Они пугливы. Очень боятся громких звуков и птиц. При этом очень умные и способны прожить до 20 лет при правильном уходе.

– Им необходимо темное и прохладное место. Шиншиллы плохо переносят жаркую погоду поскольку у них нет потовых желез. И при перегреве может случиться инсульт.

– Из еды предпочитают сухой корм и сено, сушеные семечки и яблоки.

– У них постоянно растут зубы, поэтому иногда им можно давать погрызть палочки яблонь и ив.

– Живя в одиночестве, они становятся более ручными и спокойными.

– Их можно приучить к лотку с древесным наполнителем.

– Чтобы зверек всегда был опрятный, ему нужно давать мыться в специальном вулканическом песке – талькомагнезите, минимум раз в 3 дня. Мочить шиншилл категорически нельзя. Они легко могут заболеть.

– Важно помнить, что это не тактильные животные. Их не стоит брать в качестве «детской игрушки». Они могут укусить, а ребенок из-за своей неловкости навредить хрупким костям зверя.

– Содержать желательно в вольере или витрине. Важно, чтобы там были полочки, на которые можно залезть, укрытие и колесо, чтобы ваш питомец мог держать себя в форме.

Если вы заинтересовались в маленьком соседе, звоните: 89018615360, Денис.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фестиваль фермерской еды пройдет в Ижевске 10-11 сентября

Парковку в районе Центральной площади Ижевска ограничат 9 сентября