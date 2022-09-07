Фестиваль фермерской еды пройдет в Ижевске 10-11 сентября

Фото: vk.com/svoe_fest

10-11 сентября в Ижевске в парке имени Кирова вновь пройдет фермерский фестиваль «СВОЕ» (0+), где будет представлена продукция со всей Удмуртии и из соседних регионов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Вдоль центральной аллеи парка расположится 100 торговых точек – сборка ярмарочного городка уже началась. Гостей ожидает широкий ассортимент фермерской продукции: сыры и колбасы, рыба и птица, мед, овощи, ягоды, различные напитки и проч.

Кроме того, готовятся творческие мастер-классы, фуд-корт, зоны отдыха и развлечений, а также территория для делового общения. На входе откроется фотозона. Праздничное настроение будут задавать лучшие творческие коллективы республики.

Участие для фермеров и вход для гостей бесплатны.

«Фестиваль фермерской еды «СВОЕ» зарекомендовал себя как отличная мера поддержки сельских предпринимателей. Кроме того, он дает возможность жителям города познакомиться с качественной и натуральной фермерской продукцией, в том числе уникальной и редкой для нашего региона», – отметила зампред кабмина Удмуртии Ольга Абрамова.

Отметим, Удмуртия стала одним из пяти регионов, принимающих фестиваль «СВОЕ» в этом году. Этим летом прошел в Перми, Тюмени и Кемерово. В эти выходные одновременно с Ижевском фестиваль примет Улан-Удэ.

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