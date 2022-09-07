Парковку в районе Центральной площади Ижевска ограничат 9 сентября

9 сентября напротив Центральной площади Ижевска временно отменят действие дорожных знаков «Парковка» Фото: Архив КП

В Ижевске 9 сентября на улице Пушкинской напротив Центральной площади временно отменят действие дорожных знаков «Парковка». Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение будет действовать с 07:00 до 23:00.

«В районе Центральной площади будут установлены ограничивающие элементы, исключающие парковку транспортных средств на проезжей части дороги», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением финала песенного конкурса «Голос Удмуртии» (о+). Напомним, гала-концерт начнется в 18:00.

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