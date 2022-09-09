Александр Бречалов проголосовал на выборах депутатов Госсовета и главы республики

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

9 сентября в стартовавшем голосовании на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета принял участие действующий руководитель региона Александр Бречалов.

«Из решений, принятых сегодня, складывается завтра», - написал он на своей странице «ВКонтакте»

К этой минуте участие на голосовании также приняли первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, министр экономики республики Михаил Тумин и исполняющий обязанности министра строительства республики Ришат Ибрагимов - все они также сообщили об этом в своих соцсетях.

Напомним, выборы пройдут в течение трех дней - с 9 по 11 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00.С собой необходимо иметь паспорт.

На пост главы Удмуртии претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

Главные события выборов – в онлайн-трансляции «КП-Ижевск».

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