Александр Бречалов пригласил жителей на финальный гала-концерт конкурса «Голос Удмуртии» 9 сентября

Фото: предоставлено организаторами

9 сентября в 18:00 на Центральной площади Ижевска начнется финальный гала-концерт республиканского песенного конкурса «Голос Удмуртии». 8 сентября в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» глава региона Александр Бречалов пригласил жителей на этот праздник.

«Голос Удмуртии» – это проект, когда мы его только начинали, даже не предполагали, что будет такой ажиотаж, столько будет заявок, что столько в нашей республике прекрасно поющих людей. Поэтому вечером жду всех на Центральной площади. Обо всем этом рассказывал Ольге Борисовне Любимовой (министр культуры России – прим. ред.), и мне кажется, что даже сумел влюбить ее в Удмуртию. Потому что в Удмуртию невозможно не влюбиться», – заявил он.

Напомним, 30 участников со всей республики будут бороться за победу сразу в девяти номинациях, а также за гран-при конкурса - сертификат на 300 тысяч рублей на путешествие по России.

Со сцены прозвучат песни разных жанров русском, удмуртском, башкирском и татарском языках, в том числе и авторские композиции. Кроме того, на финале выступит финалистка проекта «Х Фактор» - Беларусь, уроженка Ижевска Анета Капба, участвующая в проекте «Голос Удмуртии» как член жюри и как наставница.

Один организаторов проекта, компания Centre digital & media, разыграет среди зрителей концерта ценные призы - смартфон, умную колонку и электросамокат. Подробнее по ссылке.

ФИНАЛИСТЫ ПРОЕКТА:

Номинация «Дети от 6 до 12 лет»:

- Елизавета Стародумова, 12 лет. Ижевск;

- Филипп Фатфулин, 11 лет, с Ариной Ивановой, которая исполняет песню на языке жестов, проект «На равных», Ижевск;

- Арсений Бардин, 10 лет, Можга.

Номинация «Дети от 13 до 17 лет»:

- Милана Хакимова, 15 лет, Сарапул;

- Кристина Смирнова, 14 лет, Сарапул;

- Софья Белокрылова, 16 лет, Воткинск.

Номинация «Лучший женский вокал»:

Ольга Городских, 35 лет, работник дома культуры, Можга;

- Яна Пушкарева, 42 года, инженер на Ижевском радиозаводе, Ижевск;

- Снежана Широких, 53 года, бухгалтер, Ижевск.

Номинация «Лучший мужской вокал»:

- Иван Лихачев, 38 лет, кочегар, село Шолья, Камбарский район;·

- Артемий Прозоров, 35 лет, священник, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, село Селты;

- Алексей Меринов, 29 лет, риелтор, Ижевск;

- Михаил Широбоков, 33 года, пожарный, село Шаркан;

- Илья Русских, 36 лет, майор внутренней службы в отставке, село Селты;

- Олег Аскеров, 29 лет, учитель математики и физики, Сарапул.

Номинация «Серебряный голос»:·

- Владимир Волков, 61 год, журналист, село Вавож;·

- Любовь Шевченко, 68 лет, пенсионерка, Ижевск;·

- Андрей Платунов, 62 года, индивидуальный предприниматель, Ижевск.

Номинация «Лучший музыкальный коллектив»:

- Хор «Родники», Ижевск;

- Дуэт: Анна Нуриева, 26 лет, юрист, и Влада Латыпова, 25 лет, вокалист, Можга;

- Группа «КузмиЧ», Игра.

Номинация «Лучшая авторская песня»:

- Евгений Мельников, 24 года, поселок Новый, Воткинский район;

- Антон Францев, певец и бард, 34 года, Сарапул;

- Алексей Шкляев, 22 года, инженер на заводе «Купол», Ижевск;

Номинация «Мой родной»:

- Лайсира Копысова, 65 лет, пенсионерка, Ижевск;

- Елизавета Третьякова, 22 года, студентка, Глазов;

- Айнур Валеев, 31 год, вокалист, Ижевск.

Номинация «Профи»:

- Эльвира Панченко, 33 года, артистка, Ижевск;

- Полина Русских, 27 лет, вокалистка, Ижевск;

- Эльвира Теребова, 38 лет, руководитель музыкальных коллективов, Сарапул.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

- Анастасия Власова, председатель жюри, директор компании Centre digital & media и советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям;

- Евгения Сундукова, руководитель Центра активных коммуникаций;

- Анета Капба, ижевская певица, финалист проекта «Х-Фактор – Беларусь»;

- Вероника Пушина-Пономарева, заслуженная артистка Удмуртской республики, преподаватель Республиканского музыкального колледжа;

- Геннадий Юсим, директор детской школы искусств №2 имени П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры Удмуртской республики, художественный руководитель эстрадной студии «Выше радуги»;

- Ксения Накарякова, хормейстер, преподаватель вокала и художественный руководитель Республиканского дома народного творчества;

- Денис Погодин, программный директор радио «Адам»;

- Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике и президент Межрегиональной Общественной Организации «Всеудмуртская Ассоциация «Удмурт Кенеш».

Один организаторов проекта, компания Centre digital & media, разыграет среди зрителей гала-концерта смартфон, умную колонку и электросамокат. Подробнее по ссылке.

Конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках проекта «Культура малой Родины». Организаторы конкурса – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Сроки проведения: 09.09.22. Организатор ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Подробности на сайте golosudm.ru

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