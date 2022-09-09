В Удмуртии стартовали выборы главы и депутатов Госсовета

В выборах главы Удмуртии участвуют 4 кандидата Фото: Амир Закиров

9 сентября в 08:00 в Удмуртии началось голосование на выборах главы региона и депутатов Государственного Совета седьмого созыва. По всей республике открылись более тысячи избирательных участков.

Проголосовать можно в течение трех дней – с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.

В выборах главы Удмуртии участвуют 4 кандидата:

- Вадим Белоусов («Справедливая Россия»);

- Александр Бречалов («Единая Россия»);

- Александр Сыров (КПРФ);

- Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Госсовет 40 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

По ссылке можно узнать адрес своего избирательного участка.

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