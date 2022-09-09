В Удмуртии стартовали выборы главы и депутатов Госсовета

В выборах главы Удмуртии участвуют 4 кандидата
Фото: Амир Закиров
9 сентября в 08:00 в Удмуртии началось голосование на выборах главы региона и депутатов Государственного Совета седьмого созыва. По всей республике открылись более тысячи избирательных участков.
Проголосовать можно в течение трех дней – с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.
В выборах главы Удмуртии участвуют 4 кандидата:
- Вадим Белоусов («Справедливая Россия»);
- Александр Бречалов («Единая Россия»);
- Александр Сыров (КПРФ);
- Тимур Ягафаров (ЛДПР).
На выборах в Госсовет 40 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.
По ссылке можно узнать адрес своего избирательного участка.
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