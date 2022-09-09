Руководитель корпуса общественных наблюдателей Удмуртии: «Выборы проходят спокойно»

Фото: Михаил Красильников

Голосование на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходит спокойно, в рамках законодательства. Об этом рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей региона Степан Чирков.

«Сегодня удалось посетить несколько избирательных участков, пообщаться с представителями штаба общественного наблюдения. Они отмечают, что все в порядке, процедура проходит в рамках законодательства. Выборы идут спокойно», – рассказал он.

В ситуационном центре общественных наблюдателей, который расположился в штабе городских проектов «Лифт», работает 6 профессиональных юристов. За сегодняшний день на «горячую линию» поступило порядка 20 звонков.

«Звонят наблюдатели, граждане. Кто-то хочет проголосовать на дому, кто-то интересуется, где у них участок. Наблюдатели звонят, уточняют по ситуациям, в частности, были жалобы от одного из кандидатов по поводу отсутствия на участке камер видеонаблюдения, но это нарушением не является, потому что ЦИК согласовал, на каких именно участках они устанавливались», - рассказал один из операторов, Владислав Могилев.

Телефон «горячей линии» - 8 (800) 301-74-44.

По словам прибывшего из Москвы эксперта организации «Юристы за свободные выборы» Владимира Артеменко, все посещенные им избирательные участки открылись своевременно и без замечаний.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

Главные события выборов – в онлайн-трансляции «КП-Ижевск».

Главные события выборов – в онлайн-трансляции «КП-Ижевск».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 15 городах и районах Удмуртии стартовал отопительный сезон

Дождливо и очень прохладно: синоптики рассказали ижевчанам о погоде на ближайшие выходные

Выборы в Удмуртии 9 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция выборов

Александр Бречалов пригласил жителей на финальный гала-концерт конкурса «Голос Удмуртии» 9 сентября