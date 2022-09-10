На выборах в Удмуртии зафиксировали большое число фейков о ходе голосования

Вероятно, авторы недостоверной информации пытаются помешать работе избирательных комиссий Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В ходе выборов главы региона и депутатов Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва республике пришлось столкнуться с небывалым количеством фейков о ходе голосования, об этом сообщает официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

Как прокомментировал руководитель руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков, именно наш регион отличается в этом году значительным количеством фейков. Ранее неоднократно отмечалось, что выборы проходят спокойно и планомерно. По мнению Степана Чиркова, авторы жалоб и недостоверной информации пытаются таким образом помешать работе избирательных комиссий.

«Тем не менее, это не влияет на избирательные процессы и нашу работу. Хотя и создает дополнительные сложности», – заявил руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей.

Также отмечено, что технологии по отвлечению избирательных комиссий от работы однотипны по всему региону. Об этом сообщают наблюдатели, которые делятся информацией в рабочих чатах. Однако избирательные комиссии успешно справляются с этим натиском.

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