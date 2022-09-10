Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 сентября 2022 14:16

На выборах в Удмуртии зафиксировали большое число фейков о ходе голосования

На избирательные процессы это, тем не менее, не повлияло
Екатерина АРДАШЕВА
Вероятно, авторы недостоверной информации пытаются помешать работе избирательных комиссий

Вероятно, авторы недостоверной информации пытаются помешать работе избирательных комиссий

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В ходе выборов главы региона и депутатов Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва республике пришлось столкнуться с небывалым количеством фейков о ходе голосования, об этом сообщает официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

Как прокомментировал руководитель руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков, именно наш регион отличается в этом году значительным количеством фейков. Ранее неоднократно отмечалось, что выборы проходят спокойно и планомерно. По мнению Степана Чиркова, авторы жалоб и недостоверной информации пытаются таким образом помешать работе избирательных комиссий.

«Тем не менее, это не влияет на избирательные процессы и нашу работу. Хотя и создает дополнительные сложности», – заявил руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей.

Также отмечено, что технологии по отвлечению избирательных комиссий от работы однотипны по всему региону. Об этом сообщают наблюдатели, которые делятся информацией в рабочих чатах. Однако избирательные комиссии успешно справляются с этим натиском.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 эмоциональных фото участников финала соревнований «Гвардия» в Ижевске

В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты

Гигантскую кисту легкого удалили 5-месячному младенцу в Удмуртии

За первый день голосования на горячую линию общественных наблюдателей в Удмуртии поступило более 40 звонков