Из 60 обращений на горячую линию корпуса общественных наблюдателей в Удмуртии большая часть оказалась необоснованной

Общественные наблюдатели на выборах в Удмуртии фиксируют много «пустых» жалоб Фото: Олег УКЛАДОВ

За субботу, 10 сентября, на горячую линию корпуса общественных наблюдателей в Удмуртии поступило около 60 обращений. Об этом сообщил на брифинге руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков.

Однако далеко не все обращения обоснованы, а некоторые, по всей видимости, являются фейками. Так, по словам зампредседателя комиссии по безопасности Общественной палаты Удмуртии Алексея Артемьева много «пустых» жалоб поступило от наблюдателей одной из партий.

«По сути они не имеют отношения к реальности. На мой взгляд, это некая технология забрасывания фейками избирательные комиссии, чтобы парализовать ее работу, отвлечь от основного процесса», – рассказал Алексей Артемьев.

Еще одна категория жалоб связана с недопуском для работы на избирательных участках представителей СМИ. Как пояснил эксперт общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» и ассоциации «Гражданский контроль Владимир Артеменко, в этом случае необходимо помнить о порядке аккредитации.

«В законе четко определено: для присутствия на подсчете голосов аккредитация нужна в обязательном порядке. 5 июля 2022 года ЦИК России своим постановлением определила порядок аккредитации, где сказано, что аккредитованному представителю СМИ дается право находиться в помещении для голосования. То есть, если он пришел как гражданин для голосования – пожалуйста, на общих основаниях. Если он будет выполнять функции наблюдателя, работать в помещении для голосования, порядок аккредитации установлен ЦИК республики», – объяснил Владимир Артеменко, добавив, что как таковых обоснованных жалоб не поступало.

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