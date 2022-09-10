Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%

По состоянию на 20:00 10 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 23,87% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии по состоянию на 20:00 10 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 23,87%. Как сообщает Центризбирком региона, к этому часу в голосовании приняли участие 278 тысяч избирателей.

Продолжает лидировать Селтинский район – 48, 92%, далее следуют Красногорский (45,14%), Дебесский (44,01%), Шарканский (43,6%) и Кизнерский (42,69%) районы. Наименьшая явка по-прежнему в Ижевске - в Ленинском районе проголосовали 15,46% избирателей, в Первомайском - 15,76% в Индустриальном и Октябрьском — по 16,9%, в Устиновском — 16,92%.

В Воткинске явка составила 22,63%, в Сарапуле 22,83%, в Глазове – 21,32%, в Можге – 20,75%.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходят в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

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