Отопление включили в 84 % детских садов и 75 % школ Ижевска

Процесс займет около недели
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ижевске продолжается подключение к отоплению социальных объектов. Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, по состоянию на 11 сентября подача тепла уже произошла в 84 % ижевских детских садов и 75 % ижевских школ.
Градоначальник назвал эти цифры хорошим показателем, а также отметил, что процесс подключения идет постепенно и должен занять неделю. Тепло в социальных объектах Ижевска начали давать с 7 сентября, таким образом, к среде, 14 сентября, отопление должно заработать во всех школах и садиках города.
«Конечно, никто не застрахован от порывов при подаче теплоносителя – их коммунальные службы устраняют оперативно», – написал у себя в соцсети Олег Бекмеметьев.
Напомним, в жилых домах отопление пока не подключают организованно, но это можно сделать по заявке от управляющей компании.
Подробнее об отопительном сезоне – 2022 в Ижевске можно узнать из нашего материала.
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