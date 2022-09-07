Узнали о тонкостях отопительного сезона в Ижевске и получили комментарии специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Когда же включат отопление в Ижевске?», – пожалуй, самый частый вопрос, которым задаются горожане. И правда, в этом году холод рано пришел в Удмуртию: температура держится около +11 и ни о какой «золотой поре» не идет и речи. «Комсомолка» обратилась к экспертам и узнала даты начала отопительного сезона и разобралась в нюансах отопления по факту.

Когда в Ижевске начнется отопительный сезон?

В соцучреждениях отопительный сезон стартует с 7 сентября. К ним относятся детские сады, школы и больницы. В многоквартирные дома тепло начнет поступать согласно нормативам – когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток будет составлять +8 градусов и ниже.

Обычно на подключение всех социальных объектов уходит неделя. Помешать этому может внештатная ситуация, например, завоздушивание системы. В этом случае возможны задержки на небольшой срок.

«Муниципалитет принял решение включить тепло в социальных объектах. Надо отметить, что процесс включения за один день не происходит. Есть определенные технологические циклы. В нашем случае мы ожидаем в течение недели включения всех социальных объектов», – пояснил тонкости глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Какого числа дадут отопление в дома Ижевска?

Тепло придет в квартиры горожан после специального постановления от Администрации Ижевска. А она, в свою очередь, ждет понижения температуры до +8 градусов и ниже. Весь процесс подачи тепла занимает неделю, если не возникнет внештатных ситуаций.

Мы обратились к сервису «Яндекс.Погода», чтобы узнать примерную дату подачи тепла в многоквартирные дома. Согласно прогнозу, к середине сентября в Ижевске станет чуть теплее – до +16 днем. Воздух станет прохладнее только к 29 сентября – 3 октября, среднесуточная температура в этот период составит как раз +5…+7 градусов, а значит, тепло можно подавать в дома. Если вы уже замерзли, не стоит расстраиваться – по опыту прошлых лет, тепло обычно подключают не позднее середины сентября.

Как включить отопление в доме, не дожидаясь среднесуточных +8 градусов?

Но дома со своей котельной могут начать отопительный сезон раньше. Об этом рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев. Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию.

Почему после подключения дома к отоплению в квартире холодно?

Если в вашей квартире дубак, а ваш сосед спокойно передвигается по своей жилплощади в одних шортах и майке, не спешите записывать его в моржи. Возможно, что-то случилось с отопительной системой конкретного дома. Чаще всего такая разница в температурах вызвана завоздушенностью. Обратитесь в вашу управляющую компанию или ТСЖ – отреагировать на проблему и устранить ее должны в течение суток.

Как регулировать отопление в квартире?

Как рассказал «Комсомолке» председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, в отдельной квартире можно уменьшить температуру, но на платежке в большинстве случаев это не скажется.

«Тепло проходит через общедомовой счетчик. В любом случае при расчетах весь объем учтут в платежке. Но можно сделать температуру более комфортной для себя с помощью специальных приспособлений», – прокомментировал эксперт.

Если в доме горизонтальная разводка и есть индивидуальные счетчики, там можно отрегулировать температуру и уменьшить плату за «коммуналку». Это доступно в основном жителям новостроек.

Когда сделают перерасчет за отопление и когда получим новые платежки?

В 2022 году Ижевск перешел на оплату отопления по факту. Теперь горожане будут платить за отопление 8 месяцев, пока длится отопительный период (за это систему оплаты называют 1/8). Ранее столица Удмуртии жила по системе равномерного распределения оплаты на весь год – 1/12.

Платить за отопление придется по новой системе Фото: Александр ГЛУЗ

«Система оплаты за отопление в этом году поменялась. Решение было принято в прошлом году. Мы переходим на фактическую оплату. То есть жители будут платить за те ресурсы, которые они потребили. Соответственно, будет точно так же рассчитываться, сколько потребил дом. Затем оплата каждой квартире будет начисляться пропорционально по квадратным метрам», – пояснил Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала «Энергосбыт Плюс».

Ижевчанам сделают перерасчет по итогам неполного года – за период с января по август. Возможно, он будет «в плюс», и жителям вернут деньги за непотребленное тепло.

В сентябре 2022 года придет последние платежки по старой системе – за август. Но цифры изменятся уже в октябре, в платежках за сентябрь. Кстати, тариф на отопление составляет в 2022 году 2230,63 руб./Гкал.

Платить начнем по факту: сколько потребили, столько и заплатим. Скорее всего, в этом месяце цены окажутся низкими: пока сильно топить квартиры не будут. Но стоит иметь в виду, что зимой суммы станут намного больше, потому что из-за морозов и топить придется сильнее.

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