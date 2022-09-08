В Ижевске начали подключать многоквартирные дома к отоплению

В Ижевске началось подключение многоквартирных домов к отоплению - пока лишь по заявкам от УК
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске началось подключение многоквартирных домов к отоплению. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, пока тепло подают лишь по заявкам управляющих компаний и при наличии технической возможности внутри домовой системы.
«Решение всех собственников дома о включении должно быть консолидированным и передаваться в управляющую компанию через старшего по дому», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее муниципалитет принял решение о начале подачи тепла в социальные учреждения. Отопление включили уже в 47 школах, детсадах и больницах.
Массовое подключение жилых домов к теплоносителю начнется после прохождения температурного порога: в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не должна превышать +8 °С.
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