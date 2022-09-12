Политические эксперты прокомментировали итоги выборов-2022 в Удмуртии

Специалисты также рассказали, как результат мог зависеть от стиля предвыборной кампании Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Поздним вечером 11 сентября избирательная кампания в Удмуртии подошла к концу. На губернаторских выборах, невзирая на критику со стороны оппонентов, уверено победил действующий Глава Удмуртии, секретарь Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Бречалов. Эксперты прокомментировали «Комсомолке» итоги выборов, отметив, что фейки в Удмуртии, отмеченные даже на федеральном уровне, не смогли повлиять на итог кампании.

«Можно уверенно сказать, что ставка на скандал, сделанная штабом кандидата от КПРФ Александра Сырова на выборах Главы Удмуртии, не сыграла. Тысяча однотипных жалоб и выбор местной певицы кандидатом в сенаторы остались практически незамеченными избирателями. Александр Бречалов все время кампании доминировал. Счет, как говорится, на табло», – заявил историк и политолог Александр Юрпалов.

Также эксперт предположил, что уверенную победу в первом туре Александру Бречалову обеспечили его тренд на заботу о гражданах и личное общение с жителями региона, что стало особенно важным для людей, соскучившихся по общению за два пандемийных года.

При этом специалисты обращают внимание и на стиль предвыборной кампании.

«Нужно отметить, что Александра Владимировича многие критиковали за неброскую избирательную кампанию, хотя не очень понятно, что в этом плохого. Однако, на мой взгляд, стратегически эта неброская кампания построена была вполне разумно: дав конкурентам высказаться, штаб главы Удмуртии активно провел завершающий этап кампании», – оценил Раиль Галиахметов, проректор ИжГТУ по стратегическим коммуникациям и развитию, член Общественной палаты Удмуртии.

Солидарен и директор центра дополнительного образования Кировского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук, доцент Максим Тенсин.

«Кампания Бречалова была незаметной. Это говорит о том, что ставка была сделана не на инфошум, а на личные встречи с избирателями. Александр Владимирович, как мы все знаем, любит и умеет общаться, поэтому даст большую фору любому из своих нынешних соперников. Все это подтверждается процентами. 58% по данным экзитполов и уверенная победа в первом туре. Отмечу, что близкий к уровню поддержки Главы результат показывает в регионе и партия «Единая Россия». Такая синхронность говорит о том, что результат не «дутый». Это реальный уровень поддержки власти в регионе», – добавил эксперт.

Также Максим Тенсин обратил внимание на то, что названный в телеграм-каналах «непопулярным» Александр Бречалов уверенно победил в первом туре конкурента, чья избирательная кампания была довольно шумной и финансово затратной. При этом эксперт упрекнул ресурсы «Телеграм» в том, что они больше пытаются манипулировать аудиторией, вместо того, чтобы анализировать факты.

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