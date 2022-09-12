Жители Удмуртии могут сдать в зоопарк овощи и фрукты с огорода

жители Удмуртии могут сдать кабачки в зоопарк

Зоопарк в Ижевске принимает от жителей овощи и фрукты с огорода. Об этом «Комсомолке» рассказала заведующая отделом формирования и учета коллекции Екатерина Пчельникова.

Она подчеркнула, что зоопарк оставляет за собой право отказать в приеме испорченных продуктов. Мыть плоды не нужно, чтобы продлить срок их хранения.

Приносить можно кабачки, тыквы, баклажаны, патиссоны, морковку, свеклу, яблоки, черноплодную рябину, огурцы и томаты. оставить урожай можно справа от касс, у сотрудников службы безопасности, ежедневно с 9:00 до 19:00.

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