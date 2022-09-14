Жителя Удмуртии осудят за серию мошенничеств на 5 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске перед судом предстанет 30-летний уроженец Можги, подозреваемый в мошенничестве в отношении 18 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствием установлено, что летом 2020 года обвиняемый разместил на одном сайте объявлений в интернете информацию о строительстве каркасных домов под заказ. С июля 2020 года по ноябрь 2021 мужчина как физическое лицо заключил договоры о строительстве с 18 жителями республики на условии 50 процентной предоплаты с их стороны. Сумма ущерба составила почти 5 миллионов рублей.

Злоумышленник вводил клиентов в заблуждение, сообщая о наличии у него складов и необходимого оборудования. Ссылаясь на загруженность, он постоянно переносил сроки начала работ, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд.

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