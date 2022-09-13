Житель Ижевска получил ожоги 45% тела при поджоге травы

Мужчину госпитализировали Фото: Архив КП

12 сентября житель Ижевска 1988 года рождения получил ожоги 45% тела, сжигая траву в садовом товариществе в Индустриальном районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Молодой человек решил сжечь мусор и траву в бочке. Он полил содержимое бензином и бросил в бочку спичку. Пары бензина вспыхнули и подожгли его одежду.

Мужчину госпитализировали.

В МЧС напоминают - использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при растопке печи, разведении костров, приготовлении пищи категорически запрещено.

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