В Удмуртии задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Удмуртии правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Пермского края, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Ранее в полицию обратилась 84-летняя жительница Глазова. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП, и чтобы освободить дочь от уголовной ответственности, необходимо передать через курьера 400 тысяч рублей. Глазовчанка согласилась и передала деньги подъехавшей к ее дому женщине. Спустя некоторое время она выяснила, что дочь не попадала в аварию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность подозреваемой еще к двум аналогичным преступлениям. Таким же образом было похищено 400 тысяч рублей у 78-летней жительницы Воткинска и 650 тысяч рублей у 85-летней жительницы Сарапула.

«Установлено, что инструкции подозреваемая получала в одном из мессенджеров, до нужного адреса она добиралась на такси, в последующем денежные средства переводила на указанные в сообщениях счета, часть оставляла себе», – говорится в сообщении.

Ранее женщина была судима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Подозреваемую водворили в СИЗО. Устанавливается ее причастность к совершению других аналогичных преступлений. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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