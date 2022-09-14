В Удмуртии за сутки выявили 791 новый случай COVID-19

В ковид-стационары госпитализированы 24 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлен 791 новый случай заболевания коронавирусом (днем ранее – 853), в ковид-стационары госпитализированы 24 человека. Об этом утром 14 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 5 917 тестов на коронавирус, выявлен 791 новый случай. В числе заболевших 202 ребенка до 14 лет, 146 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 93-летнего мужчины. Выздоровели 56 человек.

На утро 14 сентября 5 619 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 325 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 33 человека - в тяжелом состоянии, из них 11 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 189 303 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 178 525 пациентов выздоровели. 4 068 человек скончались, из них 3 867 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировался 702 461 житель региона, из них 561 656 получили второй компонент. 223 291 человек прошел ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Ижевска получил ожоги 45% тела при поджоге травы

В Удмуртии задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в мошенничестве на 1,5 млн рублей