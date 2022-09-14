Пузырьки в российской газировке появятся благодаря углекислоте из Ижевска

Новую промышленную линию по выпуску технической и пищевой углекислоты открыли в Ижевске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

13 сентября в Ижевске открыли промышленную линию по выпуску технической и пищевой углекислоты мощностью 1 тонна в час. На торжественной церемонии присутствовал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Новая площадка по производству углекислоты – четвертая очередь большого инвестиционного проекта. Начиная с 2020 года запустили три очереди завода по производству промышленных газов: «Водород», «Азот», «Кислород». Заводы принадлежат ООО «Технические газы».

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По итогам месяца работы в тестовом режиме председатель совета директоров компании «Технические газы» Михаил Кондратенков заключил, что продать предприятие сможет все, что произведет. Россия испытывает дефицит в углекислоте, поэтому открытие производства очень своевременно. Уже сейчас на предприятие Ижевска поступают заказы из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Нижегородской, Владимирской, Самарской, Свердловской, Кемеровской областей и Абхазии. Потребители – сварочные производства и пищевая промышленность, например, заводы по изготовлению газированных напитков.

По планам уже во втором квартале 2023 года стартует следующий этап реализации инвестпроекта – запуск линии по производству жидкого медицинского кислорода и жидкого азота.

Общий объем инвестиций составил 560 млн рублей, 96 из них привлекли в качестве кредитных средств в виде льготных займов под 1% годовых по различным федеральным и республиканским программам.

В этом году на предприятии создали 20 рабочих мест, в ближайшей перспективе – еще 15.

Глава республики поблагодарил сотрудников завода за открытие важного импортозамещающего производства Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил проактивность команды «Технических газов».

«Время, которые многие оценивают как кризисное, это точно про возможности для Удмуртии. Предприятия, которые формировали планы на 2025-2027 год, сейчас сдвигают их, чтобы быстрее начать производство той или иной продукции, заполнить полки: от сельского хозяйства до сложного высокотехнологичного производства. Здесь мы в авангарде», – сообщил Александр Бречалов.

На торжественной церемонии сотрудники завода получили благодарности главы республики за участие в реализации проекта.

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