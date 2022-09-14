В Ижевске произошло ДТП с машиной скорой помощи

Фото: ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН | ИЖЕВСК, vk.com/zlou18, vk.com/zlou18

Вечером 13 сентября в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября произошла дорожная авария. По сообщениям очевидцев, столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

Предварительно, карета СМП ехала со включенными сигнальными маячками со стороны улицы Холмогорова. На перекрестке она столкнулась с легковушкой, которая двигалась по улице 10 лет Октября, в результате чего «скорую» выбросило на тросы ограждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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