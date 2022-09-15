В Ижевск вновь привезут мощи святой Матроны Московской

Святыню привезут в Ижевск 29 сентября Фото: Амир Закиров

В Михаило-Архангельский собор Ижевска вновь привезут ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Ковчег прибудет с родины святой Матроны – Тульской области – в 09:00 29 сентября. Святыня будет выставлена в соборе до 2 октября, посмотреть на нее можно с 07:00 до 19:00.

«Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От классики до чистого рока: каких известных музыкантов встретит столица Удмуртии до конца года

В Удмуртии за сутки выявили 860 новых случаев COVID-19, два пациента скончались

Власти Ижевска прокомментировали слухи о неготовности новой школы на улице Берша к учебному году