В Удмуртии за сутки выявили 860 новых случаев COVID-19, два пациента скончались

Выздоровели 52 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 860 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 791), в ковид-стационары госпитализированы 32 человека. Об этом утром 15 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 8 154 теста на коронавирус, выявлено 860 новых случаев. В числе заболевших 187 детей до 14 лет, 159 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

От ковида скончались 84-летний мужчина и 62-летняя женщина. Выздоровели 52 человека.

На утро 15 сентября 5 737 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 312 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 28 человек - в тяжелом состоянии, из них 9 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 190 163 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 178 525 пациентов выздоровели. 4 070 человек скончались, из них 3 868 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 510 жителей региона, из них 561 754 получили второй компонент. 225 381 человек прошел ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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