Останки человека нашли в лесу в Увинском районе Удмуртии

Проводится доследственная проверка Фото: Диля Ахмадишина

14 сентября в Увинском районе в лесном массиве между станцией Каркалай и селом Мушковай обнаружены скелетированные человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Возле них обнаружены наручные часы, нож, ружье со следами коррозии, монеты советского образца». – говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его смерти.

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