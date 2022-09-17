140 иностранных студентов поступило в УдГУ

Всего в УдГУ учатся студенты из 42 стран мира Фото: Архив «КП»

В Удмуртский государственный университет поступило 140 иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба УдГУ.

Всего в учебном заведении обучаются жители 42 стран мира, включая Тунис, Гвинею и Либерию. Ученики из этих стран поступили в столицу Удмуртии в этом году.

Новых студентов поприветствовал проректор по учебной работе и внешним связям Михаил Кибардин. Он отметил, что для университета – это большая честь и ответственность. И будут приложены все силы, чтобы ученики, приехавшие из-за границы, могли почувствовать себя как дома, получить достойное образование и завести верных друзей.

В рамках встречи Международный студенческий клуб УдГУ представил проекты, которые помогут иностранным студентам адаптироваться и познакомить их с республикой.

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