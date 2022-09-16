Жительница Удмуртии лишилась гаража и беседки из-за неосторожного обращения с электроплитой

Фото: ГУ МЧС по УР

Пожилая жительница Глазовского района лишилась гаража и беседки на дачном участке в результате пожара, случившегося из-за неосторожного обращения с электроплитой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Женщина использовала дощатый гараж в качестве летнего домика во время подготовки теплицы к следующему огородному сезону. В один из дней она решила приготовить обед: поставила на электроплиту кастрюлю с картошкой и ушла работать в теплицу. Вплотную к плите лежали одежда и другие вещи - когда вода выкипела, они загорелись.

Отмечается, что деревянный гараж сгорел практически мгновенно. Кроме того, пламя перекинулось на стоящую рядом беседку. Ориентировочный ущерб составил 50 тысяч рублей.

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