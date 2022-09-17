Ночной рейс Шереметьево-Ижевск встал на запасной аэродром в Нижнекамске

Ночной рейс скоро будет в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Из-за тумана, ночью с 16 на 17 сентября, рейс Аэрофлота 1295 Шереметьево-Ижевск ушёл на запасной аэродром в Нижнекамск. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

«Осенью высок риск появления туманов и нарушения регулярности полетов. Особенно для небазовых перевозчиков» – прокомментировал Александр Синельников

Прилет ночного рейса в Ижевск ожидается в 12:50.

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