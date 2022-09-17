Фотофакт: туман опустился на Ижевск

Фото: наша читательница Екатерина
Ночью, 17 сентября, по Удмуртии ожидался густой туман. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.
Жители Ижевска смогли застать это природное явление рано утром и активно начали делиться фотографиями в своих социальных сетях.
Фото: Алексей Краснов
Фото: от нашей читательницы Алисы
Фото: Тамара Сегал
Фото: Тамара Сегал
Ранее мы сообщали, о том, что в эти выходные в Ижевске ожидаются дожди и пасмурная погода.
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