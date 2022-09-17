Фотофакт: туман опустился на Ижевск

Фото: наша читательница Екатерина

Ночью, 17 сентября, по Удмуртии ожидался густой туман. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

Жители Ижевска смогли застать это природное явление рано утром и активно начали делиться фотографиями в своих социальных сетях.

Фото: Алексей Краснов

Фото: от нашей читательницы Алисы

Фото: Тамара Сегал

Фото: Тамара Сегал

Ранее мы сообщали, о том, что в эти выходные в Ижевске ожидаются дожди и пасмурная погода.

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