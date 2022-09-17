44-летнего жителя Сарапула приговорили к лишению свободы условно за неуплату алиментов

Он не предпринимал попыток погасить долг Фото: Мария Бакланова

44-летний житель Сарапула обвинен за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, взысканных с него на содержание сына. Однако обвиняемый продолжал уклоняться от их уплаты в течении полугода. За это время он нигде официально не работал и не предпринимал мер для погашения долга.

Сейчас сумма, которую обязан выплатить мужчина, составляет более 100 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев условно с испытательным сроком 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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