Экономист сообщил о риске неправильного начисления пенсии при неверном заполнении анкет в ПФР

При неправильном заполнении документов, может произойти неправильное начисление средств Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ошибки, допущенные при заполнении документов, – распространенная причина неправильного начисления пенсий. Об этом сообщает RТ, ссылаясь на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

По мнению доцента, такое может произойти при неправильном заполнении документов и анкет в Пенсионном фонде или во время сбоя системы.

Если такое происходит, то велик риск того, что расчет средств могут произвести неверно.

Ранее другой доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию.

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