Врач посоветовал проверять кровь на свертываемость после перенесенного коронавируса

Людям, перенесшим коронавирус, стоит дважды в год проверять кровь на свертываемость
Фото: Олег ЗОЛОТО
Людям, которые перенесли коронавирус, стоит дважды в год проверять кровь на свертываемость, так как повышенное тромбообразование может привести к серьезным осложнениям. Об этом в беседе с RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
«Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — рассказал он.
Также специалист посоветовал мониторить С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.
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