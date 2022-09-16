Врач посоветовал проверять кровь на свертываемость после перенесенного коронавируса

Людям, перенесшим коронавирус, стоит дважды в год проверять кровь на свертываемость Фото: Олег ЗОЛОТО

Людям, которые перенесли коронавирус, стоит дважды в год проверять кровь на свертываемость, так как повышенное тромбообразование может привести к серьезным осложнениям. Об этом в беседе с RT рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Коронавирус имеет выраженное влияние на свертываемость крови, поэтому важной составляющей поведения человека в коронавирусную эпоху является повышенное внимание именно к этому показателю. Кроме того, проверять также стоит С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов», — рассказал он.

Также специалист посоветовал мониторить С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов.

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