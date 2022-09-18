Облачно и до +19 градусов будет в Ижевске 18 сентября

Рассказываем о погоде на день Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск. 18 сентября будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 17-19 °С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии, днем существенных осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра опустится до 9-11 °С, а также пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/c.

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