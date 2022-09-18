В Удмуртии сократилось количество разводов за семь месяцев 2022 года

Миграционная убыль составила 72 человека Фото: Архив «КП» в Ижевске

За семь месяцев 2022 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 3,5 тыс. человек, что меньше показателя за аналогичный период 2021 года (3,7 тыс.). Вместе с тем, как сообщает Удмуртстат, в республике умерло 10,9 тыс. жителей, а также родилось 7,4 тыс. детей.

Выбыло за пределы Удмуртии 7,7 тыс. человек, а прибыло — 7,8 тыс. Миграционная убыль составила 72 человека.

Кроме того, за семь месяцев этого года было зарегистрировано 3,9 тыс. браков, что на 16 меньше показателя прошло года. Вместе с тем число разводов также сократилось на 60 и достигло 3,1 тыс.

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