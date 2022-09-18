Две пожилые жительницы Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки

Выздоровели 56 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

За последние сутки в Удмуртии от коронавируса скончались две женщины в возрасте 73 и 83 лет. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, всего выявлено 1 350 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 56 человек.

В ковид-центры госпитализировали 62 человека. В ковид-стационарах 314 пациентов находится в состоянии средней тяжести, 30 — в тяжелом. В поликлиниках под медицинским наблюдением находится 6 787 человек.

Всего вакцинировали 702 677 человек. Из них 561 855 получили второй компонент. 228 233 человека прошли ревакцинацию.

На 18 сентября в Удмуртии зарегистрировано 193 768 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 715 человек выздоровели. 4 074 летальных случая.

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