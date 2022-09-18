Большее 100 тонн молочной продукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан

В сентябре состоялась отправка 20 тонн
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В сентябре из Удмуртии отправили 20 т молочной продукции в Узбекистан. В частности, были экспортированы ультрапастеризованные молоко, молочный коктейль и питьевые стерилизованные сливки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Всего с начала года из Удмуртии отправили 105,5 т молочной продукции в Узбекистан.
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