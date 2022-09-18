140 автомобилистов в Ижевске привлекли к ответственности за нарушение дорожных правил

Двух нетрезвых водителей исключили из процесса дорожного движения Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии прошли массовые проверки транспортных средств, в результате которых сотрудники Госавтоинспекции выявили больше 140 нарушений дорожных правил. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Так, двух нетрезвых водителей исключили из процесса дорожного движения, еще девять из-за отсутствия права управления транспортным средством. Более 30 владельцев автомобилей привлекли к ответственности за нанесение на стекла покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.

Отмечается, что данные мероприятия по выявлению отдельных видов правонарушений будут продолжены.

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