19 сентября в Удмуртии пройдет гроза с градом

Жителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 сентября местами по Удмуртии пройдут грозы, а порывы южного ветра усилятся до 15-17 м/с. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра региона сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Отмечается, что в отдельных районах также пройдет град.

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