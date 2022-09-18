19 сентября в Удмуртии пройдет гроза с градом

Жителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Фото: Архив «КП» в Ижевске
19 сентября местами по Удмуртии пройдут грозы, а порывы южного ветра усилятся до 15-17 м/с. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра региона сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.
Отмечается, что в отдельных районах также пройдет град.
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